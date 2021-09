Jon Jones paga fiança e é liberado para aguardar julgamento por violência doméstica Ex-campeão dos pesos meio-pesados é acusado de agressão doméstica e 'tampering' de veículos

Segundo o repórter Marc Raimondi, da ‘ESPN’ norte-americana, Jon Jones foi solto mediante ao pagamento de uma fiança de R$ 43 mil e aguarda o julgamento marcado para a o dia 26 de outubro. Na última sexta-feira, o ex-campeão dos pesos meio-pesados do UFC foi preso em Las Vegas acusado de violência doméstica e adulteração/lesão de veículo no valor de US$ 5.000 ou mais. O pagamento da fiança ocorreu na mesma sexta.

Ainda de acordo com o jornalista, uma audiência inicial do caso estava marcada para a manhã deste sábado. Em seguida, adiada para às 13h30 (horário local), mas o lutador norte-americano e seu advogado não devem comparecer pessoalmente.

A polícia metropolitana de Las Vegas prendeu Jones às 5h45 de sexta-feira em um hotel localizado na Las Vegas Strip. Na “Cidade do Entretenimento”, o campeão do UFC participou na última quinta-feira da cerimônia do Hall da Fama do UFC. Inclusive, foi um dos homenageados pela luta contra Alexander Gustafsson no UFC 165, em 21 de setembro de 2013.

Dana White, chefão do UFC, se pronunciou sobre a acusação e lamentou o ocorrido.

