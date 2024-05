Jon Bon Jovi confirma casamento quase secreto do filho com Mille Bobby Brown

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/05/2024 - 19:28 Para compartilhar:

Jon Bon Jovi confirmou os rumores de que seu filho Jake Bongiovi se casou com a atriz Millie Bobby Brown. Segundo o cantor, a cerimônia foi intimista e os pombinhos estão “ótimos”.

A informação foi dada durante participação do pai do noivo no programa The One Show, da BBC, na terça-feira, 28. “Eles estão ótimos. Estão absolutamente fantásticos. Foi um casamento bem pequeno para a família. A noiva estava linda, e Jake está muito feliz. E, sim, é verdade”, disse o cantor. Confira um vídeo aqui .

O casal revelou o noivado em abril do ano passado, quando publicaram fotos em que Millie exibia um anel de diamante. Eles estão juntos desde 2021. Apesar de serem discretos e não terem se manifestado sobre a união, a atriz já havia comentado sobre os preparativos do casamento em entrevista.