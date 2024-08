Jokic faz a diferença contra a Alemanha e lidera a Sérvia na conquista do bronze no basquete

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2024 - 10:00 Para compartilhar:

Após a sofrida derrota para os Estados Unidos nas semifinais do torneio olímpico masculino de basquete, a Sérvia se recuperou neste sábado e, com show de Nikola Jokic, derrotou a Alemanha por 93 a 83, na Arena Bercy, para colocar no peito a medalha de bronze em Paris-2024.

Destaque da NBA pelo Denver Nuggets, sendo eleito o melhor jogador em três das últimas quatro temporadas, Jokic mais uma vez comandou a seleção sérvia com seu quinto “triple-double” em Paris-2024. O pivô terminou a partida com 19 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Também se destacaram Vasilije Micic, com 19 pontos, e Bogdan Bogdanovic, com 16. Pelo lado alemão, Franz Wagner anotou 19 pontos e Mortiz Wagner, 16.

Neste sábado, os sérvios dominaram o primeiro quarto e largaram à frente por 30 a 21. As duas parciais seguintes foram mais equilibradas, mas somente no último período os alemães esboçaram uma reação, reduzindo a diferença para 82 a 74. Jokic, no entanto, voltou a brilhar e os sérvios responderam com uma sequência de 11 a 4, administrando a vantagem até o final.

“Estou orgulhoso de cada um de nós porque é um grande sucesso ganhar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Claro que há um pouco de tristeza em relação ao jogo com os Estados Unidos, mas não podemos voltar atrás. Estou orgulhoso da forma como lutamos durante todo o torneio, não apenas neste jogo. Mesmo nas derrotas é difícil dizer que os resultados sempre refletem a imagem real do nosso trabalho e da forma como competimos, mas acho que construímos caráter e uma cultura vencedora, e estou feliz e orgulhoso por termos terminado assim”, disse Bogdanovic.

Com a vitória sobre a Alemanha, a Sérvia volta ao pódio após a ausência em Tóquio, em 2021. Nos Jogos do Rio-2016, a seleção europeia havia levado a medalha de prata.

“Não íamos para casa sem medalha, principalmente depois do que aconteceu há dois dias”, afirmou Filip Petrusev, que somou 11 pontos. “Devíamos isso a nós mesmos. Devíamos isso ao país, às pessoas que nos apoiaram. Há dois dias, o país inteiro estava tão orgulhoso de nós que tivemos que trazer algo para casa. Essa era a mentalidade.”

A partida ainda foi uma revanche da decisão da Copa do Mundo, no ano passado, vencida pela Alemanha por 83 a 77. Desde a competição, os alemães embalaram uma sequência de 12 triunfos em torneios internacionais, interrompida na derrota para a França, nas semifinais, na quinta-feira.

Estados Unidos e França disputam o ouro no basquete nos Jogos de Paris neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília).