Jojo Todynho teria rompido código de ética da Globo e pode ser demitida, afirma colunista

Jojo Todynho pode estar vivendo um momento desconfortável e de incertezas dentro da Globo após as confusões mais recentes da funkeira na internet, situação essa que teria desagradado a direção da emissora. É o que afirma o colunista Gabriel Perline, do iG, em publicação nesta quinta-feira, 7.

Segundo o jornalista, a cantora infringiu cláusulas do Código de Ética e Conduta da emissora nas últimas semanas e sua presença como colaboradora pode estar com os dias contados na casa.

Atualmente, a artista integra o “Mesacast BBB”, podcast sobre o reality show da Globo, além de fazer participações no Caldeirão.

Jojo trabalha por demanda, sem contrato fixo, mas isso não a isenta de seguir o que prevê um manual de conduta, que é distribuído a todos os funcionários e prestadores de serviços da empresa.

Política

O primeiro descontentamento da Globo com a artista é no campo político. Em suas redes sociais, Jojo prometeu atuar na campanha de João Marcelo Branco a vereador pelo Rio de Janeiro. João é marido de Renata Pigliasco, empresária da cantora.

A atuação política contraria as normas da Globo por poder provocar conflito de interesse. Para a direção, a projeção que uma figura pública tem na emissora pode favorecer seus aliados em campanha, no caso, o candidato apoiado por Jojo.

Emprego além da Globo

Recentemente, Jojo diz que tem feito estágio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Globo não teria sido informada sobre este segundo emprego da cantora. A direção da empresa estaria descontente com a postura da cantora, segundo informou o colunista Leo Dias.

