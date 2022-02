Jojo Todynho se pronuncia sobre boatos de gravidez durante lua de mel

Nem na lua de mel Jojo Todynho escapou das especulações dos fãs. Um boato circula na internet afirmando que a cantora está grávida do primeiro filho, isso porque ela se casou com Lucas Souza no último fim de semana.

No Instagram, Jojo se pronunciou sobre as fofocas, e garantiu que não está esperando bebê nenhum. “Estou muito naqueles dias, e fica um povo que não tem o que fazer infernizando a minha vida e inventando que estou grávida. Só se for deles”, garantiu. À Quem, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que ela usa DIU (Dispositivo Intrauterino) como método contraceptivo.

