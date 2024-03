Jojo Todynho se pronuncia após briga em faculdade: ‘Não sou mulher de ameaça’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/03/2024 - 11:21 Para compartilhar:

Um vídeo de Jojo Todynho em uma briga na faculdade, onde estuda Direito, repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira, 22. Na divulgação feita por Léo Dias, o colunista afirma que a cantora agrediu a mulher. Contudo, a artista se manifestou negando a informação.

meu deus a jojo todynho caindo no tapa na faculdade pic.twitter.com/nNIe6OwGiA — luscas (@luscas) March 22, 2024

Em vídeo no Instagram, Jojo declarou: “Eu não agredi ninguém. O pessoal da supervisão da escola estava presente na situação para comprovar esse acontecimento e muito menos ameacei porque não sou mulher de ameaça”.

A cantora acusou a mulher de estar debochando dela desde a última semana. “Até aí tudo bem. Fui arquivando. Aí, uma outra bonita, desocupada, porque acho que grupo de faculdade é para falar de trabalho de faculdade, não para fazer fofoca e nem querer saber da vida dos outros, botou assim: ‘A tal da Todynho foi para a faculdade hoje?’. Aí essa aí [do vídeo] respondeu: ‘Não! [risos] Ela veio, nem vi’, respondeu de deboche. Então, eu fui até ela e perguntei se minha vida interessa a ela porque eu não devo satisfação nem para ela e nem para ninguém”, contou.

“Não são elas que pagam, elas viraram fiscal? Aí, ela se armou para mim e aconteceu o que está aí no vídeo, mas não agredi ela em momento algum. Tem várias outras pessoas que estavam presente de prova na situação. Foi isso que aconteceu. Simples. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro. Se eu vou ou não, isso é problema meu, não diz respeito a ninguém. Se tivesse cada um cuidando da sua vida, isso não teria acontecido”, finalizou Jojo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias