Jojo Todynho se casa no Rio

Jojo Todynho já é oficialmente uma mulher casada. Ela usou um vestido branco com direito a renda e grinalda para dizer o tão aguardado “sim” ao oficial do exército Lucas Souza, neste sábado (29), em um sítio, no Rio de Janeiro.

Jojo caminhou sozinha até o altar e foi recebida com um beijo pelo noivo.

