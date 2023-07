Jojo Todynho se assusta após perrenge em banheiro de cruzeiro: ‘É o Titanic’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 15:36 Compartilhe

Jojo Todynho postou no Instagram na segunda-feira, 10, que o banheiro da cabine que estava em um navio, durante viagem para Flórida, nos Estados Unidos, teve um cano estourado e alagou todo cômodo. Impressionada, a famosa disse que não sabe como o incidente aconteceu e que imaginou que poderia ser algo pior.

“Gente, me deu um desespero agora! Não sei o que aconteceu. Meu banheiro, o cano, sei lá, explodiu! Me deu um desespero. Eu gritando: ‘Renata, é o Titanic’. Eu estou passando mal. Acho que a válvula estourou. Eu só sabia gritar”, contou Jojo.

“Eu não fiz nada. O negócio estourou sozinho. Qual o nome da mulher do Jack [Leonardo DiCaprio em Titanic (1997)]? Rose [Kate Winslet], não, senhor. Eu sei que tenho que me consertar com Deus. Não era para eu estar aqui”, contou.

A amiga da artista também alertou sobre a possibilidade de ser necessário pagar pelo conserto do cano. “Eu não quebrei nada, o negócio explodiu! Eu não destruí nada! Não é possível, cara”, finalizou.

Ela compartilhou depois que um funcionário do navio esteve presente no local para entender o ocorrido.

