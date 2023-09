Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2023 - 11:06 Compartilhe

A apresentadora Jojo Todynho compartilhou com seus seguidores que está animada com as mudanças no seu corpo após a cirurgia bariátrica que realizou no início de agosto. No seu perfil do Instagram, na segunda-feira, 18, a famosa compartilhou sua maquiagem pronta para uma gravação de um trabalho.

“Vai ficar difícil aturar essa beleza, hein? [risos] Gente, vou falar uma coisa para vocês, eu estou bonita. Daqui a seis ou sete meses, eu vou estar irreconhecível”, disse.

Anteriormente, ela já tinha compartilhado com seus seguidores que estava passando pelo processo de adaptação de sua dieta líquida para a pastosa.

“A adaptação para a pastosa é muito ruim. Eu como e passo mal. E não é nada. Eu passo mal. Vocês sentem isso também?”, perguntou aos fãs.

Após o procedimento, ela também desabafou sobre as pessoas que desejam que ela continue com um comportamento, que segundo ela, não terá mais.

“O meu médico me falou que a bariátrica é para eu me sentir bem. Se eu sentir qualquer incômodo, não é normal. Ele disse que era para eu ter uma vida normal. Daqui a 40 dias eu volto a treinar, volto para a minha vida normal e está tudo certo. Não venham me encher o saco”, falou.

