Jojo Todynho relata tiroteio próximo de sua casa no Rio de Janeiro

10/09/2024 - 13:45

Jojo Todynho revelou aos seus seguidores do Instagram, nesta terça-feira, 10, que estava ouvindo um tiroteio próximo de sua casa, no Rio de Janeiro.

A cantora, que mora na Taquara, zona oeste da cidade, disse que é a terceira vez que cai uma bala de fuzil em seu quintal durante uma troca de tiros no bairro.

“Gente, bala está voando, muito tiro. [Ela faz o som dos tiros]. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão”, relatou.

A influenciadora, que ficou famosa com o hit “Que Tiro Foi Esse?”, explicou que mora próximo das comunidades Santa Maria e Teixeiras, regiões recorrentes de confrontos entre traficantes e milicianos.

“Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado. E quando não é isso, a bala come no Jordão”, completou.

Jojo também explicou o motivo de não se mudar do local: “Por que você não foi morar na Barra? Não gosto, gosto de morar aqui! Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro. É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, foco quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?”

Assista abaixo: