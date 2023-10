Jojo Todynho relata ‘pânico’ em complicação após bariátrica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2023 - 12:00 Compartilhe

Jojo Todynho compartilhou um desabafo nesta quinta-feira, 5, sobre algumas dificuldades que enfrenta após a cirurgia bariátrica. Nos stories, a cantora relatou uma crise de pânico após ficar sem ar. A artista explicou que, desde que passou pelo procedimento, tem engasgado com frequência, o que a deixou ofegante e, posteriormente, preocupada. “Vou falar uma coisa para vocês, o lado ruim da bariátrica é que você engasga com tudo. Eu vim do quarto agora e eu chego a estar suando”, iniciou Jojo. Ainda assustada, ela disse: “eu já estou suando normal, porque aqui [México] é muito quente. Eu achei que eu ia morrer, me deu um desespero, eu só chorava, eu estou aqui em pânico. É muito ruim. Eu ainda tenho que aprender a lidar com isso”, disse.

