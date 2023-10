Jojo Todynho relata assédio sofrido em loja: ‘Pra safadeza não tem idade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2023 - 10:57 Compartilhe

A cantora Jojo Todynho relatou ter sido assediada dentro de uma loja no Rio de Janeiro. A artista fazia compras para o Dia das Crianças quando percebeu que um idoso estava gravando ela.

“Sabe quando você está agachada e sente alguém atrás de você? Aí eu olhei de rabo de olho e estava um ‘velho’ filmando a minha bunda”, contou Jojo, que afirmou ter repreendido o homem com o olhar.

“A mulher dele veio e chamou ele, não sei se ela percebeu, mas olhei muito sério pra ele. Aí se eu chamo o Renato [namorado de Jojo] pra dar um soco dentro da cara dele, olha o problema”, afirmou a cantora.

“Não sei o que esses homens pensam da vida. Ainda mais um homem velho, que tem idade para ser meu pai, num lugar cheio fazendo um negócio desses”, desabou.

Na sequência, Jojo afirmou que teve vontade de contar o ocorrido para a mulher do idoso. “Mas como vi que ela era idosa e eu já tinha tirado foto com ela… Sem necessidade, não precisa disso. Mas você vê como as pessoas são terríveis, meu Deus do céu”, disse.

“Pra safadeza não tem idade, isso é mau-caratismo”, opinou.

Mais tarde, Jojo comentou sobre não ter chamado a polícia após o episódio. “Eu super concordo que deveria ter chamado a polícia , que eu deveria ter chamado o Renato, que assédio é crime. Mas eu olho por outro lado, a loja estava cheia, cheia de criança, ia tomar uma proporção absurda”, afirmou.

De acordo com a cantora, ela teve receio de que pudesse ocorrer um linchamento. “O pessoal não aceita esse tipo de atitude. Aí nessa horas a gente também tem que ter sabedoria, porque a esposa dele tinha pedido para tirar foto comigo. Independente, é caráter, mas se trata de um casal de idoso. Aí vai que a mulher passa mal”, explicou Jojo.

Apesar de não ter denunciado o caso às autoridades, a cantora incentivou que as vítimas procurem a Justiça em casos como esse. “A gente tem que agir pelo certo, buscar a Justiça, se você sofrer qualquer tipo de assédio”, ressaltou.

