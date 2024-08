Jojo Todynho rebate críticas por adoção de menino angolano e revela desejo de ter mais filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2024 - 18:11 Para compartilhar:

A cantora Jojo Todynho, 27 anos, falou sobre o processo de adoção de um menino angolano e rebateu críticas na web por não ter escolhido uma criança brasileira. Nesta terça-feira, 13, ela contou que decidiu adotar Francisco após ter percebido que o encontro deles foi “amor à primeira vista”.

Através dos Stories do Instagram, a funkeira contou mais sobre seus planos ao lado do menino e disse que já pensa em fazer a família crescer mais até 2030.

“A vinda do meu negão já está toda organizada, tudo nos conformes. Tinha compartilhado aqui, semana passada, um negócio que eu comprei para colocar no quarto do Francisco e falei: ‘Negão de mamãe’. Carinho, porque eu sou mãezona”, iniciou ela em uma série de vídeos.

“Aí o povo falou: ‘Ai, tanta criança para adotar. Nunca tive essa perspectiva de adotar, foi uma coisa assim de amor à primeira vista. Eu nem ia no colégio dele, fui para fazer visitação e foi amor à primeira vista, é meu filho, minha paixão. Não estou tirando ninguém da família, não. Eu fui perguntar a família dele”, contou ela.

“Os pais dele falaram pra mim: ‘A gente autoriza o nosso filho a ir com você, porque a gente sabe que você vai dar o melhor para ele, a gente acompanha e gosta muito de você, eu sei que meu filho está em boas mãos e está em uma família de amor e acolhimento'”, garantiu a cantora.

Jojo não contou quando o menino deve chegar para morar com a nova família. Ela revelou, ainda, que planeja a chegada da segunda filha, mas que deve demorar um pouquinho.

“Em 2030, eu faço minha pretinha e fechou o combo, tá bom. Gente, esse negócio de ter 3, 4, 5 filhos? Meu irmão, loucura. Tava fazendo a somatória do negão e, caraca, é van, é plano, é escola, é lanche… é babado! Só mais um e fechou o pacote, tá bom, tá ótimo”, analisou ela.

