Jojo Todynho rebate críticas após descobrirem que ela fuma: ‘Meu preço vou pagar com Deus’

Jojo Todynho desabafou nesta segunda-feira, 20, após receber diversas críticas por ser fumante. A famosa disse que os apontamentos aconteceram principalmente pelo fato da cantora frequentar a igreja evangélica.

“Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu? Você faz da sua vida o que você quer e deixa eu fazer da minha vida que eu quero, tá bom?”, falou.

Apesar de não ser vista fumando nas suas redes sociais, a apresentadora disse que nunca escondeu que fuma. “‘Ah, porque você tocou meu nome de Deus e está fumando cigarro.’ Amor, o que importa é a sinceridade do meu coração e o meu preço eu vou pagar com Deus, não é com você, então você cuida da sua vida e eu cuido da minha e assim seremos felizes. Nunca escondi”, disse.

Depois, ela citou a cirurgia bariátrica que realizou em agosto do ano passado e que está nos seus planos parar de fumar e de consumir bebidas alcoólicas: “Tem gente que não bebe, que não fuma e faz coisa até que o diabo duvida, então deixa que uma hora eu paro. Quando vai ser? Não sei, mas uma hora eu paro de fumar e uma hora eu paro de beber, vou vivendo meu processo”, pontuou.

Por fim, Jojo também falou sobre sua relação com a igreja. “Estou indo, no meu processo. Eu vou fazer tudo no meu processo, eu não faço nada conforme o achismo dos outros. Isso se chama personalidade. O que as pessoas vão achar ou deixar de achar, isso aí é um problema delas. Ela que se resolvam com elas”, concluiu.