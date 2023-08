Jojo Todynho rebate críticas a pós-operatório: ‘Não encha o saco’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 0:37 Compartilhe

Jojo Todynho usou o Instagram nesta terça-feira, 15, para comentar críticas de internautas ao seu estilo de vida pós-cirurgia bariátrica. A influenciadora realizou o procedimento no dia 8 e, desde então, tem vivido uma vida normal e até já foi à praia.

Nos stories da rede social, Jojo gravou uma sequência de vídeos explicando que fez todas as atividades com autorização médica. Ela ainda aconselhou que os seguidores não comparem seus processos pós-operatórios com os dela, já que cada pessoa tem uma experiência única.

“Antes de eu fazer a bariátrica eu vivi todo o processo. As palestras, o acompanhamento com nutricionista, com a psicóloga do médico […] E o meu médico falou que a bariátrica é para eu me sentir bem. Sentir qualquer incômodo não é normal. Era para eu ter vida normal”, explicou ela, contando que foi liberada para dirigir e voltar para a faculdade após 10 dias do procedimento. Atualmente, ela cursa o segundo semestre de Direito.

“Então para você que está enchendo o saco porque eu fui para a praia com três dias, fui porque o meu médico liberou […] O meu método foi a sleeve, e eu estou vivendo de acordo com o que o meu médico autorizou”, continuou.

Na sequência, Jojo ainda pediu para que seguidores não esperem comparações de “antes e depois” e para que não perguntem quantos quilos ela perdeu. Ela também contou que não sentiu enjoos ou vomitou após a operação, pois se preparou para isso. Antes da cirurgia, a influenciadora já vinha compartilhando seu estilo de vida com hábitos saudáveis que a ajudaram a perder 24 kg.

“O resultado vocês vão ver. Daqui a 40 dias eu volto a treinar e está tudo certo. A única coisa que eu tenho certeza que eu vou ter que fazer é trocar minha prótese, porque eu já tenho silicone e quero trocar para uma prótese menor, de 580 ml. Abdominoplastia eu não vou precisar fazer, porque eu tenho uma barriguinha linda, malhando, então, aí que ela seca mesmo. Só fazer minhas drenagens, ultrassom, e está tudo certo. Cada um tem um biotipo”, finalizou.

Por fim, ela compartilhou um alerta: “Quando você faz a bariátrica você não vira uma múmia! O médico opera seu estômago, e não sua cabeça. Viva o seu processo sem julgar os outros. Você que já fez, não encha o saco, tire suas dúvidas com seu médico e procure um psiquiatra.”

