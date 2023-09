Jojo Todynho prova que é ‘povão’ e encara ônibus no Rio: ‘Lotado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/09/2023 - 14:40 Compartilhe

A cantora Jojo Todynho, 26 anos, surpreendeu os seguidores, na manhã desta quinta-feira, 21, ao surgir passeando de transporte público pelo Rio de Janeiro. A artista mostrou que é mesmo do ‘povão’ e, apesar de ser dona de uma fortuna, pegou um ônibus para se locomover na cidade.

Em seus Stories no Instagram, Jojo publicou um vídeo ao lado de uma amiga registrado dentro do veículo, que estava sem lugar para sentar. Para encarar a aventura, Jojo contou com um par de óculos escuros para garantir o ‘disfarce’ e evitar ser reconhecida.

“Bangu – Bom Sucesso. O 918 tá lotado! Bom dia, meus amores”, disse ela, citando a linha do coletivo, enquanto as duas riam por enfrentarem a viagem em pé.

A artista não citou o motivo de ter tomado o coletivo.

Horas depois, a cantora publicou novo Story em que aparece com o visual renovado, já sem a lace de cabelo longo e liso que usava no ônibus, usando uma peruca estilo black power.

