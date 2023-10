Jojo Todynho perde a paciência ao ser questionada sobre harmonização no bumbum: ‘Pessoas estão mais fúteis’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 16:59 Para compartilhar:

Jojo Todynho, 26 anos, se revoltou ao ser questionada sobre a harmonização no bumbum e não poupou palavras para demonstrar sua indignação.

A cantora foi procurada pela produção de um programa de TV, que quis saber sobre o procedimento. Jojo, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica recentemente, confirmou ao programa ‘Fofocalizando’, do SBT, ter realizado a intervenção.

“Cada vez que passa, as pessoas estão mais fúteis. Tanta coisa boa para falar do que fiz, mas o ‘Fofocalizando’ entra em contato com a minha assessoria para perguntar de um procedimento estético que faço e vou voltar a fazer no glúteo”, começou ela nos Stories de seu Instagram, nesta terça-feira, 17.

“Fiz no começo do ano passado e foi virar notícia agora. Tanta coisa para falar e querem falar da harmonização na bunda. Está de sacanagem, não está, não? Isso vai acrescentar alguma coisa na vida de alguém?”, disparou ela, se referindo a uma ação social que ela promoveu há pouco.

“Harmonização no c* alheio é mais importante que uma ação beneficente, para ajudar. E eu nem terminei de fazer, só fiz duas. Tenho que voltar para fazer. Pronto! Queria saber? Já falei”, disse ela, que registrou o vídeo na academia.

