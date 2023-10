Jojo Todynho ironiza rumores de que sustentaria namorado: ‘O gigolô trabalha’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 5:07 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 19, Jojo Todynho compartilhou um momento de descontração ao lado do namorado, Renato Santiago. Nos stories do Instagram, a influenciadora ironizou as especulações de que sustentaria o amado. A ex-‘A Fazenda’ Cariúcha, inclusive, foi uma das que acusou o rapaz de ter sido “comprado” pela influenciadora.

No registro, Renato aparece se arrumando para trabalhar, quando Jojo brinca: “Achei que vivia às custas da Jojo Todynho. Pensei que a Jojo Todynho que te bancava para você ficar com ela. Gente, o gigolô trabalha.”

“Na internet as pessoas falam o que querem. Deixa falar. Quanto mais falarem, mais meu cavalo anda”, complementa o rapaz.

Juntos desde janeiro de 2022, Jojo e Renato foram alvo de ataques após a influenciadora presenteá-lo com um carro de mais de R$ 200 mil.

“Renato é uma pessoa maravilhosa. Ele é meu amigo há 10 anos […] ‘Ah, e se daqui a pouco não estiver junto?’, a gente vai continuar sendo amigo. Mas ele falou que não me larga, não”, declarou, ela à época.

