A apresentadora e influencer Jojo Todynho foi lembrada por Ana Maria Braga nesta quinta-feira, 27, durante uma pauta do programa Mais Você que relembrou momentos em que a comandante da atração foi 100% sincera. Segundo a apresentadora, ambas tem a fama de “sincericida”, que significa contar a verdade, doa a quem doer.

Em entrevista para a repórter Luiza Zveiter, Jojo Todynho não poupou palavras sobre o tema e reforçou que “a verdade dói, mas ela te corrige e não te deixa adoecer”.

“O sincericídio é brabo, porque as pessoas cobram a verdade, mas não sei se elas estão preparadas para ouvir”, falou, expondo o desejo que espera que as pessoas ao seu redor sejam também verdadeiras com ela.

A jornalista, então, perguntou sobre como dizer verdades que podem doer, mas sem deixar a pessoa chateada.

“A forma que eu vou falar, não tenho como saber como vai te impactar. Mas acho que é o dever de todos sermos verdadeiros. E opinião só é dada quando é pedida. Se me pedir, vai ouvir”, disse.

“E quando você fala rasgado, você é arrogante, soberba. Eu fico chateada quando falam que eu sou chata. Eu não sou chata, sou insuportável! Nunca vendi para as pessoas uma coisa que eu não sou”, completou Jojo.

