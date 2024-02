Jojo Todynho explica término do namoro: ‘Não me traiu’

A famosa ainda falou sobre como conheceu o ex-namorado e que é muito grata ao que ele fez por ela no passado. Ela inclusive o presentou com um carro avaliado em mais de R$ 200 mil reais.

“Tenho uma história longa com o Renato, de mais de 10 anos, desde a época em que eu estudava em Marechal, conheci Renato namorando um amigo dele, e eu e Renato somos muito parceiros, independentemente dos erros dele”, disse ela, para continuar: “O problema das pessoas é que eu dei um carro pro Renato. Ele comprou batata pra mim, me deu carona, quando eu era Jordana Gleise, não tinha nada. Independentemente de eu ter um relacionamento com ele ou não, eu sou grata às pessoas que passaram pela minha vida.”

Em busca de vingança

Porém, segundo o jornalista Léo Dias, Jojo Todynho terminou seu relacionamento após descobrir uma traição do ex.

“Eles não estão bem e eles não mantém amizade. Isso porque a cantora descobrir uma traição por parte do agora ex-namorado. Ela, conhecida por sua personalidade forte, não deixou a situação passar impune e decidiu se vingar”, disse o colunista em uma publicação.

“Como forma de vingança, a campeã de “A Fazenda” decidiu retirar todas as benesses que havia providenciado para o ex-companheiro. Entre elas, estava um emprego na câmara municipal do Rio de Janeiro, onde Renato atuava no gabinete de um vereador. Após a descoberta da traição, Jojo solicitou a demissão dele”, completou ele.