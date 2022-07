Jojo Todynho esconde figurino do clipe novo: ‘Resultado vai dar muito bom’

Jojo Todynho está gravando um clipe novo cheio de mistérios. A única informação divulgada foi que a música Bangu vai ser gravada no mesmo lugar que dá nome à música, bairro do Rio de Janeiro em que ela nasceu.

Nesta segunda-feira (18), a cantora lamentou não poder almoçar na rua para que o look não vazasse. Então, ela gravou stories que mostravam apenas o rosto.

“Eu não posso deixar vazar nada do meu figurino, por isso que eu tô falando assim. Eu queria sentar lá fora com todo mundo? Queria. Porém, não posso porque lá fora é o restaurante e eu não posso cair em tentação”, lamenta ela. “Eu vou comer aqui quietinha e vou tirar um soninho porque eu voltei e voltei com tudo. Podem questionar meus métodos, mas não meus resultados. E o resultado vai dar muito bom”, disparou.