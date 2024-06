Jojo Todynho é criticada por seu novo corte de cabelo e rebate: ‘Tenho personalidade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2024 - 15:17 Para compartilhar:

A cantora Jojo Todynho, 27 anos, usou suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu por seu novo corte de cabelo que está raspado e era loiro — agora ele está com listras.

“Mais uma vez quero deixar registrado aqui, porque acho que vocês não entenderam, sempre eu deixo essa mensagem: ‘Ah, eu não gostei de tal coisa’. Mas você não tem que gostar. A nossa identidade, o que a gente se identifica, vem da nossa personalidade”, disparou Jojo.

“Não pedi para ninguém comentar se gostou ou não gostou. Eu gostei, postei e ponto. A sua opinião, o que você acha, você guarda para você”, acrescentou.

“Quando eu não gosto de alguma coisa, eu guardo pra mim, porque a pessoa não quer saber se eu gostei ou não gostei. Ela não me perguntou. Vocês vêm com essa coisa de ‘ah, você é figura pública, a gente nem pode falar nada, só quer ouvir elogio’. Mas nem elogio eu tô pedindo, não comenta nada. Eu tenho uma coisa chamada personalidade. Eu não vou tá da maneira que você acha que [eu devo]: ‘ah, mas o cabelo loiro é mais bonito’. Tá, mas eu quis tirar o loiro e aí? (…) As pessoas se incomodam com tudo, mas menos com a vida delas”,

