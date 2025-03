Jojo Todynho diz que deixou o Carnaval por cirurgia e agora é ‘mulher elegante’

Jojo Todynho, 28, não vai desfilar no Carnaval de 2025 pela Mocidade Independente de Padre Miguel, do Rio de Janeiro. Ela havia confirmado a informação em novembro do ano passado. No entanto, ao responder internautas, na sexta-feira, 28, ela relembrou que passou recentemente por uma cirurgia nas pernas e que agora é uma “mulher elegante”.

“Vocês tiraram o dia para debochar, né? Perguntando se eu vou para a Sapucaí, se eu vou desfilar, eu toda rasgada. Vocês estão de brincadeira. Gente, ajuda essa conservadora aqui a se tornar uma mulher elegante. Vocês querem bagunçar o meu coreto? Deixa meu bate-bola dentro de casa.”

Porém, a versão da agremiação carioca teria sido outra. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, a direção da Mocidade se manifestou confirmando a ausência da cantora na próxima folia e a decisão teria partido da própria escola, que resolveu cortar Jojo do seu quadro de musas.

“A Mocidade Independente de Padre Miguel comunica que Jojo Todynho não integrará o quadro de musas da escola para o Carnaval 2025. A decisão foi formalizada no início deste mês [novembro] e anunciada oficialmente durante a final do samba-enredo, ocasião em que o novo grupo de musas foi apresentado.”

Vale destacar que Jojo Todynho vem enfrentando uma série de polêmicas nos últimos meses, após se declarar “de direita” politicamente.

Folia em casa

Nos Stories do Instagram, a influenciadora mostrou imagens de seu “Bloquinho do fica em casa”, com um espaço todo customizado.