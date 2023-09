Jojo Todynho desabafa sobre ex-marido e dá detalhes da separação: ‘Uma pancada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2023 - 17:12 Compartilhe

A cantora Jojo Todynho, 26 anos, voltou a falar sobre o fim de seu casamento com o ex-militar Lucas Souza, 21, e deu detalhes da separação.

Os dois se casaram em janeiro de 2022 e permaneceram juntos até outubro do mesmo ano em meio a polêmicas.

A funkeira revelou que o relacionamento chegou ao fim após ela perceber mudanças no comportamento do então marido, que já não a tratava mais como no começo do namoro.

“Fui apaixonadíssima. Lucas era um lorde, um príncipe, depois ele mudou. E está tudo bem. Quando ele mudou, eu falei: ‘Não dá mais’”, revelou a artista durante a sua participação no Link Podcast, publicado na última terça-feira (12).

Jojo preferiu não especificar situações com o então companheiro, mas contou que algumas atitudes de Lucas começaram a incomodá-la, o que impossibilitou a seguir com o casamento.

Jojo garantiu não se arrepender de ter se casado com Lucas, mas revelou que uma atitude do rapaz após o término a chateou muito.

“O que mais me doeu no fim da minha relação com Lucas foi ele dizer que chegou em casa, me pegou na cama com outro, que ele se filmou e filmou a situação. Ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessas. Quando eu não estava trabalhando em São Paulo, eu estava com ele. Qual foi o momento dessa traição?”, indignou-se ela.

A artista foi acusada publicamente de infidelidade. Jojo contou que ganhou o apoio de vizinhos e porteiros do prédio em que mora, que teriam se prontificado a testemunhar em favor dela, caso ela precisasse.

“Todo mundo ficou indignado. Foi a pior porrada da vida. Ele podia falar: ‘Ela é grossa em certas situações’. Agora, [falar que eu o] traí, foi uma pancada que eu não esperava de uma pessoa que dizia que me amava todo dia”, desabafou.

