Jojo Todynho decide revelar motivo de briga com Anitta e diz: ‘Vou ter que expor algumas pessoas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/03/2024 - 11:19 Para compartilhar:

Jojo Todynho e Anitta eram grandes amigas no passado, no entanto, cortaram relações há alguns anos e nunca revelaram o motivo. Após ser acusada por Cariúcha de vender fofocas sobre a Poderosa para jornalistas, a artista decidiu revelar o que realmente aconteceu.

“Vou contar para vocês toda essa história de hoje não ter mais amizade com Anitta, Larissa. As pessoas, não têm argumento, porque eu nunca fiz nada contra elas, e usam uma história deturpada que elas nunca ouviram o outro lado, porque eu também nunca contei. Não achava que tinha necessidade, mas agora tem. Quer arrumar confusão comigo, arruma por algo que eu realmente fiz com você, não por histórias baseadas em coisas que você não sabe”, começou Jojo.

“Vocês adoram falar, comprar fofoca que vocês não sabem, amanhã vou esclarecer para vocês. Infelizmente, vou ter que expor algumas pessoas, não queria, mas vou ter que fazer porque tenho que me defender também. Não vou ficar só ouvindo gracinha”, completou Jojo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias