Jojo Todynho critica comparações feitas com influenciadora plus size: ‘Corpos diferentes’

Jojo Todynho criticou as montagens que a comparavam com Thaís Carla, influenciadora plus size conhecida pelo seu ativismo contra o estigma social da obesidade. Em postagens que viralizaram nas redes, um texto questiona o posicionamento de Thais sobre supostamente “exaltar o excesso de gordura”, enquanto a cantora, ao decidir fazer a cirurgia bariátrica, está “consciente que o sobrepeso faz mal à saúde”.

Em uma série de vídeos postados em suas redes sociais, Jojo se manifestou nesta segunda-feira, 21, falando sobre como ela ficou incomodada com a situação e que é contra essa tentativa de se criar rivalidade entre mulheres.

“Ninguém pode falar da vida e da escolha de ninguém. Eu fiquei extremamente incomodada [com as montagens]. São duas mulheres com personalidades totalmente diferentes, corpos diferentes, pensamentos diferentes , mais que isso, são duas pessoas que se gostam muito!”, disse.

Jojo comentou também sobre a decisão de emagrecer com a cirurgia bariátrica. A cantora disse que seguiu orientações médicas preventivas, já que mesmo com sobrepeso, ela não apresentava nenhuma doença crônica. “Resolvi fazer a cirurgia antes que eu ficasse doente”, disse.

Envolvida na polêmica, Thaís Carla também manifestou a sua desaprovação em relação às montagens. Em suas redes sociais, a influenciadora contou que havia muito tempo que não ficava realmente chateada assim, e que é contra qualquer tentativa de a colocar como rival de Jojo.

“A Jojo tem a vida dela. Qualquer decisão que ela tomar, cabe somente a ela. E eu super apoio tudo. Nós, como seres humanos, temos que buscar a felicidade antes de qualquer coisa. E para vocês que estão incomodados comigo, eu estou ótima. Eu sou uma pessoa gorda e realizada. Eu sou uma pessoa gorda feliz. Eu restauro vidas, eu salvo vidas.”

