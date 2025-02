Jojo Todynho comemora aniversário com tema jardim encantado: ‘Estou na melhor fase’

Jojo Todynho comemorou a chegada dos seus 28 anos em grande estilo, na última terça-feira, 11, e com motivos de sobra para celebrar. A cantora agora exibe um shape esbelto após eliminar 80 kg, após bariátrica e muita dedicação na academia e cuidados com a alimentação. Diante da conquista, a funkeira escolheu o tema jardim encantado para sua festa de aniversário.

O look foi especialmente preparado para receber amigos e familiares. Jojo usou um vestido longo e cor-de-rosa, no melhor estilo princesa. A celebração aconteceu em um sítio na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e contou com pessoas fantasiadas como fadas e duendes. A famosa ainda recebeu, ainda, a ex-BBB Natália Deodato e o influenciador Renato Ray.

O amor está no ar

A cantora causou o maior alvoroço nos fãs ao mostrar que durante a sua festa foi presenteada com um buquê de rosas e balões decorativos acompanhados de um pedido de namoro. O novo amado é o policial militar Thiago Gonçalves.

Focada na saúde

Na véspera de seu aniversário, Jojo deu detalhes sobre seu estilo de vida após decidir focar na saúde. Ela contou estar vivendo sua melhor fase ao compartilhar uma sequência de fotos enquanto comemora as conquistas.

“Pré 28! Niver chegando, coração em turbulência! Posso dizer que estou na melhor fase da minha vida desde o dia em que me posicionei politicamente, muito bem posicionada sobre o que busco pro meu futuro, leve, amando e sendo amada, destemida, positiva, feliz, buscando algumas mudanças e oportunidades. Virando mais uma chave da minha vida. Deus é fiel”, escreveu ela nas redes sociais.