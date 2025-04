Jojo Todynho ataca o SUS: saiba todos os benefícios do Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece vários benefícios à população brasileira, como atendimento gratuito, acesso a medicamentos, vacinação e atenção a gestantes e crianças. A reportagem da IstoÉ Gente lista alguns deles abaixo!

O SUS foi instituído pela Constituição Federal de 1988 para atender ao mandamento constitucional que classifica a saúde como um direito de todos e dever do Estado, regulado pela Lei nº 8.080/1990. A partir de sua criação, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde universal e gratuita, financiada com recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em conformidade com o artigo 195 da Constituição.

A Constituição também estabelece cinco princípios básicos que norteiam juridicamente o SUS. São eles: universalidade (artigo 196), integralidade (artigo 198, inciso II), equidade (artigo 196 – “acesso universal e igualitário”), descentralização (artigo 198, inciso I) e participação social (artigo 198, inciso III).

Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde existentes, o SUS é descrito pelo Ministério da Saúde como “um sistema ímpar no mundo, que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de órgãos”.

O atendimento pelo SUS é realizado por meio dos centros e postos de saúde, dos hospitais públicos – incluindo os universitários –, dos laboratórios e hemocentros (bancos de sangue), dos serviços de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental, além de fundações e institutos de pesquisa acadêmica e científica.

Conforme dados divulgados pelo Portal da Saúde do Governo Federal, em 2013, 152 milhões de pessoas dependiam exclusivamente do SUS para ter acesso aos serviços de saúde (80% do total da população brasileira). São realizados cerca de 2,8 bilhões de procedimentos ambulatoriais anualmente, 9,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e radioterapia, 236 mil cirurgias cardíacas e 19 mil transplantes.

Direitos dos pacientes com câncer no SUS

Os pacientes com câncer têm direito a receber atendimento gratuito pelo SUS e a ter todas as suas necessidades cobertas (exames e tratamentos), como o recebimento de medicamentos prescritos, incluindo os de alto custo e quimioterápicos orais. Também é assegurado o direito a uma segunda opinião médica, podendo-se trocar de especialista, hospital ou instituição de saúde.

Os benefícios

Atendimento gratuito

Consultas, internações, exames, cirurgias e outros procedimentos;

Vacinação; Atendimento de urgência e emergência;

Acompanhamento pré-natal e parto gratuito para gestantes.

Tratamentos

Tratamentos de câncer, HIV, tuberculose e tratamentos crônicos;

Cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e lesões decorrentes de atos de violência contra a mulher.

Prevenção

Programas de vacinação e prevenção;

Vigilância epidemiológica e sanitária;

Fiscalização de alimentos, bebidas e águas para consumo humano.