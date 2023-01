Jojo Toddynho revela plano para engravidar em 2023: ‘O pai eu já tenho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 12:05 Compartilhe

Jojo Todynho aproveitou suas férias para dar o pontapé inicial no planejamento da sua primeira gestação. De férias nos Estados Unidos, a cantora passou a acreditar que poderia engravidar ainda em 2023 depois de uma suposição feita por uma internauta no Twitter. Semana passada, ela mostrou detalhes da visita a uma loja de itens infantis em seu perfil no Instagram.





Enquanto Jojo contava sobre as compras nos stories, uma voz masculina apareceu no fundo do áudio, dizendo: “Você é solteira, não tem nem como ter filho”. Com ar de deboche, Jojo respondeu: “Quando eu engravidar, já vou ter as coisas. Estou meio pirada. Não posso entrar na farmácia. Já comprei absorvente de peito, ‘suga-leite'”, contou ela.

Perguntada sobre como pretende engravidar, Jojo se limitou a dizer: “O pai eu já tenho”, garantiu a cantora, de 25 anos, que não entrou em mais detalhes e deixou no ar se já está ou não em um novo relacionamento após o recente divórcio do militar Lucas Souza, de 21.

Renata Pigliasco, a melhor amiga da artista, relembrou: “Mas você ainda nem está grávida”. A cantora, então, retrucou: “Ué, mas quando eu engravidar já vou ter as coisas.” Jojo ainda disse que está pronta para ser mãe e que usou uma roupa verde no Ano-Novo, que atrai gravidez, segundo as teorias da internet. “Dizem que quem vira o ano com alguma coisa verde engravida. Estou pronta. Mas não estou grávida, não”, garantiu.





