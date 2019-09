Joice sobre Zambelli: “Que vergonha”

Não convidem jamais para a mesma mesa as deputadas Joice Hasselmann e Carla Zambelli, ambas do PSL. As duas já não se entendiam desde o início da Legislatura, quando passaram a trocar farpas públicas. A relação azedou de vez hoje quando Joice escreveu no twitter: “Pai bendito, que vergonha”. Referia-se ao episódio do filho da deputada Carla Zambelli matriculado no sexto ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Brasília sem que tivesse de passar pelo processo de seleção, como os demais candidatos.