Joice Hasselmann recria meme e ironiza ação da PF contra Carlos Bolsonaro: ‘Toc, toc, toc’

Após operação da PF (Polícia Federal) que conduziu uma busca e apreensão em imóveis do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), o segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a manhã desta segunda-feira, 29, no estado do Rio de Janeiro, a jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann, se aproveitou da situação para ironizar as investigações por meio do seu perfil no X (antigo Twitter).

A suspeita é de que Carlos Bolsonaro tenha recebido “materiais” ilegais do ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem. De acordo com Daniela Lima, do programa “Conexão GloboNews”, um computador do órgão governamental teria sido encontrado em um dos imóveis do filho 02 do ex-presidente, que é vereador do Rio de Janeiro desde 2001.

Confira o vídeo de Joice Hasselmann:

Para você, Carluxo.

Com todo carinho, Joice 😂 pic.twitter.com/uOf06yQedw — Joice Hasselmann🇮🇱 (@joicehasselmann) January 29, 2024

Nas redes sociais, Joice Hasselmann ironizou toda a situação e postou um vídeo dizendo “Carluxo (Carlos Bolsonaro): ‘Toc, Toc, Toc’. ‘Quem é?’ ‘É a Polícia Federal’. Um brinde”, disse a jornalista, mostrando uma taça com bebida antes de piscar e encerrar a gravação. As imagens ainda são acompanhadas da legenda: “Com todo carinho, Joice”.

