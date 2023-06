Joice Hasselmann publica foto com cintura ultrafina e Val Marchiori tira sarro: ‘Exagero’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/06/2023 - 23:56 Compartilhe

Joice Hasselmann foi detonada por internautas nesta quinta-feira (15). No Instagram, a jornalista compartilhou um clique mostrando o físico e recebeu dezenas de comentários negativos, inclusive de Val Marchiori.

Apesar de parecer normal à primeira vista, um detalhe da imagem chamou a atenção dos internautas e gerou a polêmica: a cintura da ex-deputada, que aparece ultrafina.

“Gorda??? Ex-gorda e usando e abusando do elixir para nunca mais engordar. Montando o protocolo para vocês, a cada mês perco mais um pouquinho de peso, mesmo estando no meu peso ideal. É o segredo do Protocolo JH: você sempre magra!”, escreveu Hasselmann, na legenda da publicação. Ela já vem compartilhando sua evolução no emagrecimento há alguns meses, após ter perdido 25 kg.

Nos comentários, internautas acusaram-na de usar aplicativos de edição de imagem para parecer mais magra.

“Exagero no filtro kkkk”, debochou a socialite Val Marchiori. “Bom ter grana né!! Faz um monte de procedimento cirúrgico e depois vem com história de curso…tenha dó!!”, revoltou-se um seguidor. “Ficou até sem umbigo, seria bom deletar a foto porque ficou feio, propaganda enganosa”, constatou uma terceira pessoa.

