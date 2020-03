Joice Hasselmann passa mal e passará por cirurgia em São Paulo

View this post on Instagram

.. Queridos, preciso compartilhar algo com vocês. . Nas últimas duas semanas não me senti muito bem, tive palpitações do peito, dores muito fortes no estômago e uma pequena hemorragia. . Tentei descansar durante o Carnaval, mas os sintomas não passaram. Então, fui internada para alguns exames, por decisão médica. . Depois de dois dias de exames veio o diagnóstico: terei que fazer duas pequenas cirurgias. . Nada muito grave, mas me deixarão fora de combate nos próximos 10 dias. . Acompanharei tudo em Brasília, daqui , do hospital em São Paulo. . Peço para aqueles que sentirem no coração que me coloquem em suas orações. . Voltarei com mais força, tenham certeza!!! 🙏🏻Deus no comando. Um beijo para todos.❤️