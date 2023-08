Joice Hasselmann impressiona com ‘antes e depois’ de perder 24 kg

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2023 - 2:04 Compartilhe

Joice Hasselmann voltou a deixar seguidores de queixo caído nesta segunda-feira, 14, com uma sequência de fotos publicada em seu Instagram. No post, a ex-deputada faz um “antes e depois” com cinco anos de diferença.

“O Protocolo JH é um método de transformação de corpo e mente. Eu e mais centenas de mulheres e homens somos provas disso. Você emagrece o quanto quiser fazendo a dieta mais deliciosa que você já provou”, escreveu ela, na legenda da publicação.

“Eu perdi 24 kg e minha pele ficou mais firme e jovem graças à ação do puro colágeno”, continuou ela, em seu perfil dedicado a compartilhar hábitos saudáveis. Nas fotos, Joice aparece aos 40 e aos 45 anos.

Nos comentários, internautas dividiram opiniões. Enquanto alguns elogiaram a mudança da jornalista, outros acusaram-na de ter feito cirurgias. Houve, ainda, aqueles que trouxeram à tona posicionamentos políticos.

“Sempre te achei bonita, só não gostava porque você era ‘bolsominion'”, escreveu um.

“Faz bariátrica, um monte de processos estéticos e vem com esse discurso”, acusou outro.

“Parabéns Joice, quem me dera tivesse essa sua força de vontade”, comemorou uma terceira.

“Não é possível. Claro que fez lipoaspiração e cirurgias corretivas. Não tem problema, é só falar e pronto. Ninguém aqui é idiota”, criticou mais um.

