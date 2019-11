Joice Hasselmann depõe nesta quarta na CPMI das fakes news

Brasília – A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) vai depor hoje na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das fake news no Congresso. Ela fará apresentação no Power Point para denunciar as chamadas milícias digitais na internet, que estariam atuando para espalhar notíciais falsas contra desafetos do governo Bolsonaro, segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Conforme a Folha, a deputada fará apresentação inspirada no PowerPoint feito pelo procurador Deltan Dallagnol para acusar o ex-presidente Lula na Lava Jato, em 2017. Cada grupo de milícia digital deve ter uma foto de seu líder no centro, com ramificações.

A parlamentar também deve pedir que a CPMI quebre o sigilo de mais de mil páginas nas redes sociais que espalhariam notícias falsas.