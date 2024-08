Joice declara apoio a Marçal e se afasta de Nunes após protagonizar conflito: ‘Até o nariz envolvido em corrupção’

Carlos Eduardo Vasconcellos, Leonardo Rodriguesi Carlos Eduardo Vasconcellos, Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 28/08/2024 - 14:00 Para compartilhar:

A ex-deputada Joice Hasselmann (Podemos), candidata a vereadora em São Paulo, anunciou apoio a Pablo Marçal (PRTB) para a prefeitura, apesar de seu partido integrar a coligação de Ricardo Nunes (MDB), e afirmou que o prefeito tem “até o nariz envolvido em corrupção”.

Antes aliada de Jair Bolsonaro (PL), Joice virou desafeto do ex-presidente e de seus filhos no Congresso e foi pivô de um conflito entre Nunes e o bolsonarismo após publicar um vídeo de apoio do emedebista a sua candidatura. “Publiquei envergonhada, porque fui pressionada pela campanha do prefeito. Sempre combati a corrupção, e quando saiu uma matéria sobre a máfia das creches, abri meu coração com a presidente do partido [a deputada Renata Abreu]”, disse ao site IstoÉ.

Naquele momento, Joice decidiu que apoiaria Marçal, que classifica como o “único candidato de direita” na disputa. “A outra opção é o Marçal, o único [candidato] de direita realmente. Sei que ele já fez críticas a mim, mas estou dando meu apoio a ele, e não pedindo”, afirmou.

Em paralelo, Nunes também buscou afastar sua imagem da ex-parlamentar e gravou um vídeo com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) negando que tenha relação com ela. “Quando o prefeito da maior cidade do país se dobra à pressão de um deputado, ele mostra que não honra as calças que veste”, disse Joice.

Candidata pelo Podemos, ela disse acreditar que terá a posição respeitada pela legenda, que já transferiu R$ 485 mil para sua campanha.

Um dos 12 partidos que integram a chapa do prefeito, o Podemos já investiu R$ 3 milhões na campanha de Nunes pela reeleição. Além do próprio MDB, apenas o Solidariedade também contribuiu, com R$ 1 milhão. Legendas como o PL, que indicou o candidato a vice, Ricardo Mello Araújo, ainda não contribuíram financeiramente com o emedebista.