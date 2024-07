Joias roubadas de Zico na França eram presente para esposa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2024 - 15:09 Para compartilhar:

Os objetos pessoais roubados de Zico, ex-jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, em Paris, na França, durante a noite desta quinta-feira, 25, eram, na verdade, presentes do atleta para a esposa, Sandra Carvalho de Sá, com quem é casado há 49 anos. A valise levada do carro que transportava o casal era da mulher.

Nas malas levadas pelo casal, estavam pulseiras, um colar de diamantes, um relógio, passaporte, cartão de crédito e dinheiro em espécie. Ao todo, foi estimado um prejuízo de R$ 3 milhões. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S.Paulo”.

+ Zico é furtado em Paris e prejuízo soma mais de R$ 1 milhão

+ Quantia roubada de Zico em Paris gera estranheza nas redes sociais

Depois do crime, o jogador, acompanhado por advogados e dirigentes do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), compareceu a uma delegacia especializada no roubo de joias. No local, agentes das forças de segurança francesas reconheceram Zico e pediram para tirar fotos com o ex-atleta. Os dirigentes ficaram impressionados com a paciência do ex-futebolista, que tratou todos bem e aceitou as solicitações.

Zico permaneceu até às 4h na delegacia para relatar o crime. Aos policiais, o ex-atleta contou que havia deixado as malas nas redondezas do Parque La Villette para irem à festa de abertura da Casa Brasil. Ao retornarem, o casal entrou em uma van reservada para os levar ao hotel, quando um “falso manobrista” passou a apressá-los, afirmando que o veículo não poderia ficar estacionado por muito tempo.

Posteriormente, uma luz amarela no painel do automóvel avisou que o porta-malas estava aberto, fazendo com que o motorista saísse da van para fechar o compartimento, retornando e seguindo com a viagem. Ao chegarem no hotel, Zico e Sandra perceberam o roubo.

Nas redes sociais, o ex-atleta declarou que está bem e se recuperando do choque, acrescentando que tem a expectativa de recuperar os objetos pessoais. Os advogados do casal pontuaram que estão atrás de um novo passaporte para a mulher.