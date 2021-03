Joias do Sub-17, destaques do Sub-23, profissionais em baixa… quem pode brilhar pelo Fluminense no Carioca Time que iniciará a disputa terá nomes já conhecidos, como Ganso e Miguel, além dos jovens da Geração dos Sonhos e os que foram bem no Brasileiro de Aspirantes

A temporada 2020 mal terminou e a 2021 já vai começar. O Fluminense dá o pontapé inicial para o Campeonato Carioca nesta quinta-feira, contra o Resende, no Maracanã, e terá uma série de novidades na equipe que começará a disputa da Taça Guanabara. Entre profissionais em baixa e que brigam por espaço, as joias da “Geração dos Sonhos” do Sub-17 e algumas caras conhecidas que atuam pelo Sub-23 também terão mais oportunidades para mostrar serviço ao técnico Roger Machado.

> Fluminense termina Brasileirão com a quinta melhor marca desde 2003; relembre as campanhas

O Flu ainda não divulgou a lista completa de atletas que vão estar presentes, mas o que já se sabe é que os meias Paulo Henrique Ganso e Miguel e o atacante Marcos Paulo vão jogar. No caso do veterano, ele perdeu espaço ao longo da temporada e acabou ficando fora da equipe na reta final após passar por cirurgia de apendicite aguda. Em trabalho de recuperação da forma física, Ganso tenta retomar a disputa por vaga, que acabou ficando por conta de Nenê e Michel Araújo apenas, e o ritmo de jogo.

Aos 17 anos, Miguel subiu como uma das sensações do Tricolor, mas teve pouco espaço. Ele esteve em campo em 15 partidas, sendo quatro como titular, mas somou apenas 520 minutos. O jovem só atuou os 90 minutos completos uma vez, na derrota por 1 a 0 contra o Boavista. Já Marcos Paulo está com pré-contrato assinado com o Atlético de Madrid (ESP), para onde irá apenas em julho, quando fica livre do contrato com o Flu. O clube não receberá nada pela transferência, mas ainda negocia uma taxa de vitrine para o caso do atacante jogar. Essa definição será determinante para os próximos meses do camisa 11.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA

Outro nome que apareceu já no time principal e está no Carioca é o volante André, um dos destaques da base. Ele atuou em 10 jogos do Brasileirão e um da Copa do Brasil, mas chegou a ficar fora dos relacionados algumas vezes. Além dele, quem já treinava com o elenco profissional são o zagueiro Luan Freitas, os laterais Daniel Lima e Raí, o volante Nascimento e o goleiro João Lopes, que é do Sub-23, mas ficou no banco algumas vezes.

E MAIS:

E A GALERA DA BASE?

Nem só de nomes que estavam no profissional será feito esse elenco. Quem acompanha a base do Fluminense terá a oportunidade de observar algumas carinhas já conhecidas. Os principais são os jovens da “Geração dos Sonhos”, do Sub-17, o volante Metinho e os atacantes João Neto, Kayky e Matheus Martins, todos que foram integrados ao profissional e vão ganhar mais rodagem nesse início de Estadual. Metinho e Kayky, vale lembrar, já estão vendidos ao Grupo City.

v

Alguns atletas que jogaram pelo Sub-20 também estiveram em campo no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, reforçando a integração feita pelo Flu entre as categorias de base. Pode-se destacar o goleiro Pedro Rangel, os zagueiros Cipriano e Higor, os laterais Guilherme, Marcos Pedro e Wisney e o volante John Everson. Mais avançados podem aparecer os meias Wallace, Gabriel Teixeira e Yago, além dos atacantes Gabryel Martins, Christian e Cauã.

Até o momento, a equipe comandada por Ailton Ferraz realizou três jogos-treino para intensificar a preparação para o Carioca. Foram uma vitória e uma derrota contra o Bangu, além de um triunfo contra o Madureira. Vale destacar que a Ferj publicou o regulamento do Campeonato Carioca de 2021, no qual consta um artigo que prevê multa para o clube que, a partir da terceira rodada da Taça Guanabara, “deixar de utilizar sua equipe considerada principal sem motivo justo”.

A decisão por utilizar os mais jovens, além de dar mais rodagem e avaliar a equipe, é para que o elenco principal tenha mais tempo de descanso pensando na estreia da Libertadores. O Fluminense ainda não sabe se estreia no dia 9 de março, contra o Ayacucho, do Peru, na segunda fase ou se entrará na fase de grupos. Isso depende de uma vitória do Palmeiras na final da Copa do Brasil.

A estreia no Campeonato Carioca será na próxima quinta-feira, dia 4, contra o Resende, às 18h. No domingo, dia 7, o Tricolor recebe a Portuguesa no Maracanã, às 16h. O primeiro clássico será já na terceira rodada, quando o Flu encara o Flamengo, no domingo, dia 14, no Maracanã, às 18h.

E MAIS:

Veja também