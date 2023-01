Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 23:57 Compartilhe





O Flamengo estreou com vitória no Campeonato Carioca, nesta quinta, sobre o Audax. No Maracanã, o Rubro-Negro bateu os adversários por 1 a 0, com gol de Matheus França. Nas redes sociais, jornalistas e torcedores exaltaram o jovem da base do time carioca

– Matheus França é a próxima venda do Flamengo. Não deve demorar. Esse tem potencial de craque, para concorrer às principais premiações individuais do futebol mundial. Tudo para ser completo. Só acertar o destino na Europa – escreveu o jornalista André Rocha.

– Bom pelo Matheus França que tem tudo pra desenvolver mais essa temporada. Jogador diferenciado. Victor Hugo não ter jogado praticamente foi uma pena. A partir do próximo jogo que o negócio fica sério e pra valer – comentou um torcedor do Flamengo.





– Espero que o Newcastle não tenha visto esse lance do Matheus França – brincou outro perfil relacionado ao Rubro-Negro.

Destaque nas categorias de base do Flamengo, Matheus França estreou na equipe profissional em 2021. No ano passado, fez 22 partidas pelo Rubro-Negro, com seis gols anotados. Aos 18 anos, o atleta já tem multa rescisória de 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões).

