Johnson & Johnson vai adquirir a Shockwave Medical por US$ 13,1 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/04/2024 - 16:15 Para compartilhar:

A Johnson & Johnson vai adquirir a Shockwave Medical em uma transação de US$ 13,1 bilhões, ou de US$ 335 por ação, concordaram as duas empresas nesta sexta-feira, 5. As companhias esperam concluir o negócio até meados da metade de 2024, mediante a aprovação de reguladores e dos acionistas da Shockwave.

Após a transação, a ação ordinária da Shockwave não será mais listada na Bolsa Nasdaq, informaram as empresas em comunicado conjunto.

A Shockwave se define como uma líder no desenvolvimento e comercialização de produtos inovadores especializada no tratamento de doenças cardiovasculares.

O plano é fundi-la com uma subsidiária da Johnson e Johnson focada em tecnologia médica.

Após a eventual conclusão do aquisição, a Shockwave vai operar como uma unidade de negócios da Johnson & Johnson MedTech, e seus resultados financeiros serão reportados sob o portfólio “Cardiovascular” da Medtech.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias