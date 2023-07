Johnson & Johnson tem receita e lucro acima do esperado no 2º trimestre e eleva projeções

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 12:11 Compartilhe

A Johnson & Johnson (J&J) teve lucro líquido de US$ 5,144 bilhões no segundo trimestre de 2023, uma alta de 6,9% em relação ao lucro do mesmo período do ano passado, segundo balanço publicado nesta quinta-feira (20). Com ajustes, a multinacional americana do setor farmacêutico garantiu lucro por ação de US$ 2,80 entre abril e junho, acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US 2,62.

As vendas da empresa tiveram expansão anual de 6,3% no trimestre, para US$ 25,53 bilhões, também acima da projeção da FactSet, de US$ 24,634 bilhões.

Para todo o ano de 2023, a J&J também revelou que espera obter lucro ajustado por ação entre US$ 10,70 e US$ 10,80, ante projeção do trimestre anterior de US$ 10,50 a US$ 10,60. Já a expectativa da farmacêutica para as vendas operacionais é de US$ 99,3 bilhões a US$ 100,3 bilhões, também acima da previsão do trimestre anterior, que era de US$ 97,9 bilhões a US$ 98,9 bilhões.

As ações da empresa tinham alta expressiva de 6,29%, às 12h (de Brasília), em Nova York.

