Johnson & Johnson tem lucro de US$ 4,13 bilhões no 4º trimestre

A Johnson & Johnson (J&J) teve lucro líquido de US$ 4,13 bilhões no quarto trimestre de 2023, 28% maior do que o ganho de US$ 3,23 bilhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 23. Com ajustes, a multinacional americana do setor farmacêutico garantiu lucro por ação de US$ 2,29 entre outubro e dezembro, superando levemente o consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,28.

A receita da J&J teve avanço anual de 7,3% no último trimestre, a US$ 21,39 bilhões, também um pouco acima do consenso da FactSet, de US$ 21,02 bilhões.

Em 2024, a J&J espera obter lucro ajustado por ação de US$ 10,55 a US$ 10,75 e gerar receitas de US$ 87,8 bilhões a US$ 88,6 bilhões.

As projeções da FactSet eram de lucro de US$ 10,68 por ação e receita de US$ 87,9 bilhões.

