Johnson & Johnson supera projeções no 3T19 e eleva guidance para 2019

A Johnson & Johnson registrou lucro líquido de US$ 4,833 bilhões no terceiro trimestre deste ano, equivalente a US$ 1,81 por ação, acima do lucro líquido de US$ 3,934 bilhões registrado em igual período de 2018, ou US$ 1,44 por ação.

O lucro por ação ajustado excluindo despesas de amortização e itens especiais, por sua vez, superou a projeção de analistas da FactSet ao ficar em US$ 2,12, contra expectativas de US$ 2,01.

Já a receita da empresa subiu de US$ 20,35 bilhões em 2018 para US$ 20,73 bilhões no último trimestre, acima das expectativas da FactSet de US$ 20,08 bilhões.

A Johnson & Johnson elevou também seu forward guidance para 2019 e agora espera um lucro por ação entre US$ 8,84 e US$ 8,89, acima da faixa entre US$ 8,73 e US$ 8,83 antes prevista. Com ajustes, o lucro por ação deve ficar entre US$ 8,62 e 8,67, maior do que o esperado – a previsão era entre US$ 8,53 e US$ 8,63.

Após a divulgação do balanço, a ação da Johnson & Johnson apresentava alta de 2,38%, nos negócios do pré-mercado em Nova York, às 8h22 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.