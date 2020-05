Johnson & Johnson retira controverso talco para bebês do mercado de EUA e Canadá

O grupo americano Johnson & Johnson anunciou nesta terça-feira (19) que deixará de vender seu talco para bebês nos Estados Unidos e no Canadá, onde as vendas diminuíram devido à mudança nos costumes e à desconfiança com o produto.

A empresa farmacêutica e de produtos de higiene pessoal enfrentou nos últimos anos milhares de ações que acusam o talco de conter amianto e causar câncer, e neste contexto foi condenada em várias ocasiões.

A Johnson & Johnson, no entanto, sempre informou que seu talco para bebês não contém amianto, nem é cancerígeno, e defende “vigorosamente” o produto e sua segurança, mesmo ao retirá-lo do mercado.

Nesta terça, a empresa voltou a mencionar que ganhou todos os julgamentos após a apelação.

No entanto, “no âmbito da revisão do portfólio de produtos realizada em março, depois do aparecimento da COVID-19, a divisão da Johnson & Johnson dedicada aos produtos de saúde de grande consumo deixou de entregar centenas de produtos nos Estados Unidos e no Canadá para priorizar produtos que são fortemente demandados e para permitir o distanciamento social nas fábricas e centros de distribuição”, explicou o grupo em um comunicado.

“A demanda de pó para bebês Johnson & Johnson à base de talco na América do Norte já tinha diminuído me grande parte devido às mudanças nos hábitos dos consumidores”, destacou o grupo.

A redução das vendas de talco “se acelerou pela desinformação sobre a segurança do produto e por uma explosão constante de publicidade que incitava a apresentar ações” contra o mesmo, acrescentou.