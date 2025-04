Johnson & Johnson prevê impacto de US$ 400 milhões com tarifas dos EUA em 2025

A Johnson & Johnson estima que as tarifas sobre importações, principalmente de metais e produtos da China, terão um impacto financeiro de cerca de US$ 400 milhões em 2025, segundo informações divulgadas pela liderança da empresa nesta terça-feira, 15. O CFO da companhia, Joseph Wolk, destacou que a empresa está adotando uma postura cautelosa em relação às medidas comerciais do governo norte-americano. “Queremos ser deferentes com o governo Trump em relação às tarifas”, afirmou.

Apesar dos custos adicionais, o executivo ressaltou que o setor de saúde mantém solidez mesmo em cenários econômicos desafiadores. “A demanda por saúde é sólida, mais resistente a recessões do que outros setores”, disse.

No entanto, o CEO da Johnson & Johnson, Joaquin Duato, defendeu que incentivos fiscais seriam mais eficazes do que tarifas para estimular a produção nos EUA. “Recomendamos políticas tributárias em vez de tarifas para impulsionar a manufatura americana”, declarou. Fonte: Dow Jones Newswires.