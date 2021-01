Johnson defende novo bloqueio para vencer ‘corrida’ contra vírus

no RJ

Jovem desaparecida foi retirada de churrasco à força pelo ex-namorado

As investigações sobre o desaparecimento da jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, apontam que ela participava de um churrasco com amigos no domingo (3) quando foi retirada do local à força pelo ex-namorado, Dalton Vieira Santana. De acordo com testemunhas, o homem seguiu de carro com a jovem para a Favela da Kelson’s, no Complexo […]