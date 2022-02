Johnny Walker sobre nocaute avassalador no UFC Vegas 48 Além de Walker, o UFC Vegas 48, disputado na noite de sábado (19) teve mais dois brasileiros em ação, mas apenas Glorinha de Paula triunfou

O explosivo e aguardado confronto entre Jamahal Hill e Johnny Walker na luta principal do UFC Vegas 48, na noite deste sábado (19), se confirmou para alegria dos fãs e especialistas. Os dois lutadores entraram no octógono optando por um jogo mais agressivo, sem qualquer perspectiva de estudo. O americano, então, precisou de apenas um round para nocautear o brasileiro nas instalações do Ultimate, em Las Vegas (EUA).

Mais dois brasileiros estiveram em ação no UFC Vegas 48 e apenas Glorinha de Paula venceu. Após duas derrotas, a paulista superou Diana Belbita por decisão unânime. Já o estreante Nikolas Motta foi nocauteado pelo veterano Jim Miller – que se igualou a Donald Cerrone com o maior número de vitórias (23) no UFC.

Walker é nocauteado e segue em má fase



Na luta principal do UFC Vegas 48, Jamahal Hill mostrou toda a sua força para nocautear Johnny Walker. Os lutadores mostraram que não iriam ficar estudando e já começaram de forma ofensiva. Até o momento em que os dois atacaram e o americano foi mais rápido ao acertar um overhand de direita na têmpora do brasileiro.

Essa é a segunda vitória seguida de Jamahal Hill, que deve entrar no Top 10 da categoria até 93kg do Ultimate. Em má fase na carreira, o brasileiro registra quatro derrotas em cinco apresentações na companhia.

Jim Miller nocauteia estreante brasileiro



O round inicial foi marcado pela intensidade dos dois lados. Jim Miller teve um volume de golpes maior, com os chutes sendo uma das principais armas. Já Nikolas Motta respondeu com boas combinações de direto-cruzado. Já no começo do segundo assalto, o americano acertou um cruzado que desmontou o brasileiro. Na sequência, o veterano aplicou mais alguns golpes até o árbitro Keith Peterson, enfim, encerrar o combate.

Essa é a segunda vitória seguida do experiente Miller no peso-leve do UFC. O lutador tem 38 anos e é recordista em aparições na companhia. Oriundo do Contender Series, Nikolas estreou com derrota na franquia.

Glorinha vence a primeira e afasta pressão



O primeiro round foi marcado pela trocação entre as duas atletas. Diana Belbita teve um volume de golpes maior, enquanto Glorinha de Paula buscava encurtar e trabalhar no clinch do Muay Thai. No segundo assalto, o panorama da luta seguiu o mesmo, com a brasileira sendo um pouco mais incisiva na luta agarrada.

Já no terceiro e decisivo round, a peso-palha Glorinha encurtou mais rapidamente a distância e ficou trocando golpes com a romena na grade. O duelo foi marcado pelo equilíbrio durante os 15 minutos. No fim, a paulista, que estava ameaçada após iniciar a trajetória na companhia com duas derrotas, venceu por decisão unânime dos jurados. Já Belbita volta a ser derrotada e agora tem três reveses em quatro apresentações no Ultimate.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC Vegas 48

UFC Apex, em Las Vegas (EUA)

Sábado, 19 de fevereiro de 2022

Card principal

Jamahal Hill derrotou Johnny Walker por nocaute no 1R

Kyle Daukaus finalizou Jamie Pickett com um mata-leão no 1R

Parker Porter derrotou Alan Baudot por decisão unânime dos jurados

Jim Miller derrotou Nikolas Motta por nocaute técnico no 2R

Joaquin Buckley derrotou Abdul Razak Alhassan por decisão dividida dos jurados

Card preliminar

David Onama derrotou Gabriel Benitez por nocaute técnico no 1R

Stephanie Egger finalizou Jessica-Rose Clark com uma chave de braço no 1R

Chas Skelly derrotou Mark Striegl por nocaute técnico no 2R

Glorinha de Paula derrotou Diana Belbita por decisão unânime dos jurados

Chad Anheliger derrotou Jesse Strader por nocaute técnico no 3R

Jonathan Pearce derrotou Christian Rodriguez por decisão unânime dos jurados

Mario Bautista derrotou Jay Perrin por decisão unânime dos jurados

