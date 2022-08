Johnny Depp planejou usar nudes de Amber Heard em julgamento

Johnny Depp tentou usar nudes da ex-mulher, a atriz Amber Heard, durante o julgamento do processo de difamação movido por ele. Os planos do ex-astro da franquia ‘Piratas do Caribe’ em constranger Heard no tribunal foram revelados pelo site Entertainment Tonight.







A publicação teve acesso a documentos divulgados pelas autoridades dos Estados Unidos que mostram algumas das evidências que as duas partes envolvidas no processo queriam apresentar durante o julgamento, mas acabaram não sendo autorizadas a utilizá-las.

Depp saiu vencedor do processo de difamação encerrado no último mês de junho. Heard foi condenada a pagar US$ 10,35 milhões por suas acusações de violência doméstica contra o ex-marido, enquanto Depp terá de pagar US$ 2 milhões à atriz.

Um trecho do documento noticiado pelo Entertainment Tonight e apresentado pelos advogados de Heard lista “evidências pessoais irrelevantes” que Depp planejava apresentar à corte. Entre elas contam “fotos nuas de Amber Heard” e “menções ao breve período de Amber como dançarina exótica anos antes de conhecer o Sr. Depp”.