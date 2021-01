John Wall brilha e Rockets batem Kings; 76ers vencem 3ª seguida e lideram a NBA

A ausência de James Harden não fez diferença para o Houston Rockets na rodada de sábado da NBA. Mesmo sem o “Barba”, a franquia do Texas contou com uma grande atuação de John Wall, sua nova aquisição para esta temporada, para derrotar o Sacramento Kings por 102 a 94, no ginásio Toyota Center, em Houston, e conseguir a segunda vitória na competição.

Com Harden poupado por conta de uma lesão no tornozelo, Wall foi o grande destaque dos Rockets anotando 28 pontos, quatro rebotes, seis assistências, três roubos de bola e dois tocos. Christian Wood também fez uma boa partida com 20 pontos, 15 rebotes e quatro tocos. Eric Gordon também se destacou contribuindo com 21 pontos, três rebotes, quatro assistências e dois roubos de bola.

Pelos Kings, De’Aaron Fox foi o cestinha da equipe com 23 pontos, além de quatro assistências e dois roubos de bola. Outros destaques do time de Sacramento foram Harrison Barnes, que anotou 19 pontos e pegou sete rebotes, e Buddy Hield, que terminou a partida com 17 pontos e quatro rebotes.

Na Filadélfia, o Philadelphia 76ers se consolidou como a melhor campanha neste início de temporada regular ao bater o Charlotte Hornets por 127 a 112, no ginásio Wells Fargo Center. A vitória é o terceiro triunfo consecutivo do time da casa, que está com campanha 5-1, na liderança da Conferência Leste.

Em quadra, destaque para o grande jogo coletivo da equipe da Filadélfia. Foram seis jogadores com pelo menos 13 pontos. Tobias Harris foi o cestinha da equipe, com 24 e nove rebotes. Seth Curry anotou 21 pontos, Joel Embiid fez um “double-double” (dois dígitos em dois fundamentos) de 19 pontos e 14 rebotes e Ben Simmons terminou o jogo com um “triple-double” (dois dígitos em três fundamentos): 15 pontos, 12 rebotes e 11 assistências.

Terry Rozier foi o protagonista dos Hornets durante toda a partida, com 35 pontos. Gordon Hayward também se destacou com 20 pontos, seis rebotes e seis assistências.

Confira a rodada de sábado da NBA:

Houston Rockets 102 x 94 Sacramento Kings

Indiana Pacers 102 x 106 New York Knicks

Orlando Magic 99 x 108 Oklahoma City Thunder

Philadelphia 76ers 127 x 112 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 91 x 96 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 120 x 116 Toronto Raptors

Confira a rodada de domingo da NBA:

Detroit Pistons x Boston Celtics

Brooklyn Nets x Washington Wizards

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Utah Jazz

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

