John Textor vai à Vila Belmiro para assistir Santos x Botafogo

Visita. John Textor adiantou o voo e chegou ao Brasil na noite desta quarta-feira. O dono do Botafogo está a caminho da Vila Belmiro para assistir ao jogo do Glorioso contra o Santos, às 21h30, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O empresário tinha a data prevista de chegada ao Brasil inicialmente marcada para quinta-feira, mas adiantou para assistir ao jogo do Botafogo in-loco. Ele desembarcou em Guarulhos depois das 20h e está indo para Santos de helicóptero.

A decisão foi pessoal de Textor, que vai passar um dia a mais no Brasil. A tendência é que ele retorne para os Estados Unidos no domingo.

O dono do Glorioso deve chegar na Vila Belmiro já no decorrer da partida. A logística do Botafogo está preparando tudo para que ele seja recebido com conforto no estádio, contando também com a ajuda do Santos.

